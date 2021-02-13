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13 Şub 2021 09:50

Yemen'den Biden yönetiminin Ensarullah kararına ilk tepki

Yemen'den Biden yönetiminin Ensarullah kararına ilk tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi'den Biden yönetiminin Ensarullah Hareketi'ni yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma kararına ilk tepki geldi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken’in Yemen açıklamasının eski yönetimin Ansarullah aleyhindeki kararının yanlış olduğunu vurguladığını duyurdu.

Muhammed Ali el-Husi, “Blinken’in açıklaması, Yemen’in düşmanlarının, Ansarullah'ın ülkeyi savunmadaki meşru eylemlerini kabul ettiklerine işaret ediyor” dedi.

El-Husi, “ABD’nin kararından vazgeçmesi olumlu bir adımdır. Ancak Washington’un Yemen'in işgali ve kuşatılmasına destek amacıyla olan düşmanca davranışlarını durdurmak için yeni kararlar almasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün, 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Yemen Ensarallah Hareketi’ni yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.

News Code 1892480

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