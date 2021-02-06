İran'dan Biden'ın Yemen kararına ilk tepki

İran’ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Yemen'le ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri, Yemen'e siyasi ve askeri varlığını empoze etmeye çalışıyor." dedi.

ABD’yi “büyük bir şeytan” olarak nitelendiren Hasan İrlu, “ABD’li yetkililerin ifadelerine güvenilemez. Amerika daha önce Suriye ve Irak'e siyasi ve askeri varlığını empoze ettiği gibi, bugün Yemen'de aynısını uygulamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Trump yönetimindeki ABD, Mart 2015'ten bu yana, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki Arap askeri koalisyonunun Yemen'e karşı yürüttüğü operasyonda verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımlarla hayati bir rol oynamıştı.