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5 Şub 2021 10:44

BAE, Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdı

BAE, Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıkladı.

Timetürk'te yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından Gargaş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." ifadesini kullanan Gargaş, ülkesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'de barışın tesisi amacıyla yürüttüğü çalışmaları desteklediğini kaydetti.

News Code 1892313

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