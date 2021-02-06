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6 Şub 2021 08:51

ABD, Ensarullah Hareketi'ni 'terör örgütü' listesinden çıkaracak

ABD, Ensarullah Hareketi'ni 'terör örgütü' listesinden çıkaracak

Biden yönetiminin, eski ABD başkanı Donald Trump'ın son günlerinde "yabancı terör örgütleri" listesine eklediği Yemen Ensarullah Hareketi'ni listeden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen Ensarullah Hareketi'ni "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

ABD'li yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Ensarullah Hareketi'ni terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.

News Code 1892331

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