Formula 1, Türkiye'yi 2021 takvimine dahil edebilir

2021 sezonunda takviminde Türkiye'ye yer vermeyen Formula 1 yönetimi bu kararını değiştirebilir. F1 yönetimi pandemi nedeniyle iptal olması gündemde olan yarışlar yerine Türkiye ve Sakhir Grand Prix'lerini takvime almak için hazırlık yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Geçen sezon pandemi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da düzenlenen yarışlardan sonra bu sezon yeniden diğer kıtalardaki ülkelere yarış verildi.

Türkiye yeniden dahil edilebilir

Brezilya'da yayın yapan UOL sitesine göre Türkiye ve Sakhir Grand Prix'leri yeniden takvime dahil olabilir. Covid-19 vakalarının artması, bazı ülkelerin önlemlerini arttırması yarışların iptal olmasına neden olabilir. Sorun yaşamak istemeyen Formula 1 yönetimi olası iptaller nedeniyle alternatif yarış pistlerini hazır tutmak istiyor.

Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen yarıştan memnun olan Formula 1, Türkiye'ye yarış verilmesine sıcak bakıyor. İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapması durumunda Haziran ayında yarış gerçekleşecek.

Japonya, Meksika, İngiltere, Singapur ve Brezilya gibi Koronavirüs'ün yoğun olduğu yerler ve prosedürler F1 yönetiminin elini bağlıyor. 6 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan yarış için ise henüz kesin bilgi verilmedi.

Takvimde yer alan 2 mayıs içinse ülke ve pist belirlenmedi. Yakın zamanda 2 mayıs ve Azerbaycan için açıklama yapılması bekleniyor.

Formula 1 2021 takvimi

Bu sezon Formula 1 tarihinde ilk olarak yarış sayısı 23'e çıkarıldı ve açıklanan takvimde Türkiye'ye yer verilmedi. Sezonun ilk yarışı 28 Mart Pazar günü Sakhir GP'de düzenlendi. Son şampiyon Lewis Hamilton kaldığı yerden devam ederek yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen 2, Bottas üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: T24