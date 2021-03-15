İranlı karatecilerden Türkiye'de büyük başarı

Parstoday’e göre, İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatecinin katıldığı ve Cuma günü başlayan 2021 Dünya Karate Ligi ilk etabı dün akşam sona erdi.

İran milli karate takımı bu etkinliğe kata ve kadın erkek komitesinin 2 bölümünde katıldı.

Dün akşam finalde İran takım kaptanı Zebihullah Purşib'in eksi 84 kilo finalinde Kazakistanlı Danyar Yoldaşev ile müsabaka etmesi gerekiyordu, ancak Kazak rakibi Purşib sakatlığı nedeniyle katılamadı ve İranlı karateci altın madalya kazandı.

Ardından final maçında İranlı karateci Seccad genczade, artı 84 kg'da Ukraynalı Rızvan Talibov'u yenerek altın madalya kazandı.

Müsabakaların sonunda Türk milli takımı üç altın, dört gümüş ve üç bronz madalya ile birinci, İspanya üç altın ve iki gümüş madalya ile ikinci, İran karate takımı iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile üçüncü oldu.