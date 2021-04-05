Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi için flaş iddia!

Spor Arena Dış Haber - 30 Haziran'da Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve eski başkan Josep Bartomeu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında verdiği röportajda takımdan ayrılma nedenlerini sıralayan Arjantinli süper yıldız için Katalan ekibinin eski scoutu Andre Cury dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Radio Continental'e konuşan Cury, Messi'nin Barcelona'da kalma ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğini söyledi.