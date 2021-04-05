  1. Spor
5 Nis 2021 14:47

Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi için flaş iddia!

Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi için flaş iddia!

Yaşanan kriz sonrası Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Katalan ekibinin eski scout'u Andre Cury, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Spor Arena Dış Haber - 30 Haziran'da Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve eski başkan Josep Bartomeu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında verdiği röportajda takımdan ayrılma nedenlerini sıralayan Arjantinli süper yıldız için Katalan ekibinin eski scoutu Andre Cury dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Radio Continental'e konuşan Cury, Messi'nin Barcelona'da kalma ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğini söyledi.

News Code 1893469

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