Trabzoznspor'da oynayan İranlı futbolcuya yeni talip

Bu sezon istediği kadar süre alamayan ve haziran ayında kontratı bitecek olan Majid Hosseini’ye bir talip çıktı. Daha önce Olympiakos’un nabız yokladığı 24 yaşındaki stoper için AEK da devreye girdi. Üstelik milli takımdan bir arkadaşı da kendisine referans olacak.

Vitor Hugo’nun yokluğunda bir kez daha ilk 11’de forma şansı bulan Majid Hosseini şansını yine iyi değerlendirerek takımın en iyilerinden olmayı başarmıştı. Edgar ile oynadğı stoper tandeminde henüz yenilgi yüzü görmeyen İranlı stoperin sezon sonunda tamamlanacak kontratı birçok takımın da ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce Yunanistan’ın dev ekiplerinden Olympiakos’un nabız yokladığı milli futbolcu AEK’nın da radarına girdi.

Menajerine ilettiler

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Trabzon şehrini seven ve Trabzonspor ile olan ilişkisi de gayet iyi olan Majid Hosseini’nin kulüpte kalması büyük bir olasılık olarak görülüyor ancak teklifler de devam ediyor. Haziran ayında bitecek kontratı sebebiyle istediği takımla görüşme şansı bulunan Hosseini’nin menajerine son olarak AEK’dan talep geldi. Yunan devi oyuncuyu bir süre daha takip edip sonrasında resmi bir teklif yapmak istediklerini ifade etti.

Arkadaşı da devreye girecek

Majid Hosseini Yunanistan’dan gelen bu teklifi kabul ederse milli takımda birlikte oynadığı Karim Ansarifard ile beraber oynama fırsatı da yakalayacak. İranlı futbolcudan bu sezon 11 gollük katkı alan sarı siyahlı ekip şimdiden hem gelecek sezonun planlamasını yapıyor hem de ucuz bitirmek istediği transferle birlikte defansını sağlama almak amacında. Görüşmelerde Ansarifard’ın da etkin rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: Sporx