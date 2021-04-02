Türkiye A Milli Takım'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı arttı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Hollanda, Norveç ve Letonya maçları sonrasında A Milli Takım kadrosunda yer alan oyuncularda koronavirüse yakalananların sayısı artmaya devam ediyor.
Daha sonra eklenen isimlerle birlikte 32 oyuncunun katıldığı kampta 12 oyuncu koronavirüse yakalandı. Son olarak önceki gün İtalyan kulübü Sassuolo, Kaan Ayhan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
8 isim kadrodan çıkarılmıştı
Gelecek yıl Katar’da düzenlenecek dünya kupası öncesinde oynanan eleme maçları devam ederken İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan ve Dorukhan Toköz’ün kadrodan çıkartıldıkları açıklanmıştı.
Kaynak: Cumhuriyet
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