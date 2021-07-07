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7 Tem 2021 15:18

İran Devrim Muhafızları'na yeni teçhizat teslim edildi

İran Devrim Muhafızları'na yeni teçhizat teslim edildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Sabrein birliklerine bugün yeni teçhizat teslim edildi.

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News Code 1895593
https://tr.mehrnews.com/news/1895593/

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