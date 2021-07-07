https://tr.mehrnews.com/news/1895593/ 7 Tem 2021 15:18 News Code 1895593 Video Video 7 Tem 2021 15:18 İran Devrim Muhafızları'na yeni teçhizat teslim edildi İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Sabrein birliklerine bugün yeni teçhizat teslim edildi. indir 8 MB News Code 1895593 کپی شد Ekler İran Video Devrim Muhafızları Ordusu İran Devrim Muhafızları İlgili haberler Düşmanın düzenini başlangıç noktasında bozarız Tuğgeneral Hacizade, İran-ABD ilişkilerini değerlendirdi Son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler İran, Hazar Denizi'nde eğitim tatbikatı yapacak
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