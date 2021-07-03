Tuğgeneral Hacizade, İran-ABD ilişkilerini değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, dün akşam Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Hacizade, Avusturya'nın başkenti Viyana’da yürütülen nükleer anlaşma konulu müzakerelere değinerek, “Müzakere heyetimiz düşmanla pazarlık yaptıklarını bilmeleri gerekir." dedi.

İran-ABD ilişkileri hakkında Tuğgeneral Hacizade, "ABD hiçbir zaman bizim dostumuz olmadı ve olmayacak. Bu yüzden ABD ile ilişkilerimiz asla normalleşmeyecek. Bu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi bile ülkemizin sorunlarını çözemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü IŞİD’in ABD merkezli düşünce kuruluşlarının ürünü olduğunu anlatan Tuğgeneral Hacizade, “Bu rejim tüm İslam dünyasını tekfirci ve terör güçleriyle uğraştırmak istiyordu.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, “IŞİD, İslam Devrimi Lideri’nin uygun zamanda aldığı kararlarla birlikte türbe savunucularının özellikle de Şehit General Süleymani’nin fedakarlığı sayesinde yok edildi.” diye konuştu.