Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan BM'nin çocuk hakları raporuna eleştiri

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ''Çocuklar ve Silahlı Çatışma" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist Rejim ve işgalci Suudi koalisyonunun suçları karşısında BM ve Genel Sekreter'in sessizliğini eleştirdi ve terör rejimi İsrail güçlerinin, BM Genel Sekreteri'nin çocuk ihlalinde bulunduğuna dair raporlarda hiçbir zaman kara listeye alınmadığını ve saldırgan Suudi koalisyonunun adının listeden çıkarılmasına tepki gösterdi.

Taht Revançi, çocuklara ve silahlı çatışmalara ilişkin son raporunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışma durumlarında çocukların korunmasına yönelik tek taraflı yaptırımların etkilerine değinme konusundaki ihmaline de dikkat çekerek bu durumun çoğu zaman ekonomiyi ve yaşam koşullarını kötüleştirdiğini ve sonunda çocukların terörist gruplar tarafından şom amaçları için kullanıldığını, evlerini ve ailelerini terk etmeye zorlandıklarını ve bu durumun onları uygun eğitimden, hizmetten mahrum bıraktığını söyledi.

Taht Revançi ayrıca, "Silahlı çatışmalarda çocukların korunması, geleceğin toplumlarının korunmasıdır ve herkes çocukları savaş ve çatışmanın tahribatından korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." diye konuştu.

İran, Hazar Denizi'nde eğitim tatbikatı yapacak

İran Donanması yarın Hazar Denizi'nde "Sürdürülebilir Güvenlik-1400" adlı bir tatbikat gerçekleştirecek.

İran Ordusu'undan yapılan açıkalada, "Bu tatbikat, bölgeye barış ile dostluk mesajını iletmek, deniz güvenliğini artırmak, deniz kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerini ve muharebe hazırlıklarını yüksektmek ve genç askerlere deneyimleri aktarmak amacıyla yarın ( Çarşamba) dünyanın en büyük kapalı gölünde başlıyor." denildi.

İran'da 2 milyon 862 bin 261 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 142 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 717 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 127'ye vaka sayısı ise 3 milyon 192 bin 809'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 176'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 862 bin 261'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.