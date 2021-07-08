Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif: Afganistan barış sürecine katkıda bulunacağız

Tahran dün Afganlar arası diyalog görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Kabil hükümeti temsilcileri ve Taliban heyetinin katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki askeri yenilgisine ve büyük yıkıma yol açan askeri varlığına atıfta bulunarak, "Bugün, Afgan halkı ve siyasi liderleri, Afganistan'ın geleceği için zor kararlar vermek zorunda." dedi.

Afganistan'da devam eden çatışmaların olumsuz sonuçlarına işaret eden Zarif, çeşitli Afgan grupların diyalog masasına geri dönmesinin ve siyasi çözümlere bağlılığın en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

Cevad Zarif, Tahran'ın Afganistan'daki mevcut kriz ile gruplar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için Afgan gruplar arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Düşmanın düzenini başlangıç noktasında bozarız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Sabrein birliklerine yeni teçhizat teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Onlarca yıldır art niyetli irili küçüklü güçlerin politikalarına maruz kaldık. Siyasi bağımsızlığa ve itibara kavuştuğumuzdan beri saldırgan ABD, Avrupalı ​​müttefikleri, bölgedeki ortakları ve İran karşıtı teröristler sürekli komplo planlamakta ve ellerinden geldiğince İran milletine karşı komplo kuruyorlardı” dedi.

Düşmanın düzenini başlangıç ​​noktasında bozmayı bildiklerini dile getiren Tümgeneral Selami, “Düşmanın başlangıçta yenilgiye uğratılması bizim için kesin bir stratejidir ve ateşli silah, Devrim Muhafızları kara kuvvetleri’nin eline alacağı son silahtır” ifadesini kullandı.

İran'da 2 milyon 967 bin 821 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 212 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 261'e vaka sayısı ise 3 milyon 304 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 344'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 967 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.