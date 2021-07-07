Düşmanın düzenini başlangıç noktasında bozarız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Sabrein birliklerine yeni teçhizat teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Onlarca yıldır art niyetli irili küçüklü güçlerin politikalarına maruz kaldık. Siyasi bağımsızlığa ve itibara kavuştuğumuzdan beri saldırgan ABD, Avrupalı ​​müttefikleri, bölgedeki ortakları ve İran karşıtı teröristler sürekli komplo planlamakta ve ellerinden geldiğince İran milletine karşı komplo kuruyorlardı” dedi.

Düşmanın düzenini başlangıç ​​noktasında bozmayı bildiklerini dile getiren Tümgeneral Selami, “Düşmanın başlangıçta yenilgiye uğratılması bizim için kesin bir stratejidir ve ateşli silah, Devrim Muhafızları kara kuvvetleri’nin eline alacağı son silahtır” ifadesini kullandı.