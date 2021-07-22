Hindistan'da 1 günde 41 bin 383 vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka tespit edilirken, 507 kişi öldü, 38 bin 652 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 409 bin 394 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 30 milyon 429 bin 339 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 257 bin 720'ye, can kaybı sayısı 418 bin 987'ye çıktı.

Ölü sayısının topluca eklenmesi

Hindistan'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 3 bin 998, 20 Temmuz'da 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, dünkü artışa Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin neden olduğu belirtilmişti.

Uygulanan aşı dozu 415 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 415 milyondan fazla doz aşı yapıldığını duyurdu.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

TRT Haber