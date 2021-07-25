Kayhan Kalhor ve Erdal Erzincan'dan çevrimiçi konser

Dünyaca ünlü kemança üstadı İranlı sanatçı Kayhan Kalhor ile Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan 28 Temmuz Çarşamba İran saatiyle 21:30'da Aparat platformunda sahne alıyor.

Kalhor'un instagram paylaşımında şunlar yer aldı: "Kayhan Kalhor'un Abgine Müzesi, Çehelsütun Kasrı ve İttihadiye Evi'nde düzenlenecek çevrimiçi konseri, bu kez Erdal Erzincan ile birlikte 28 Temmuz saat 21:30'da gerçekleşecek."

Dünyaca ünlü isim, geçtiğimiz yıl 21 Mayıs'ta Abgine Müzesi'nde ilk çevrimiçi konserini yaylı çalgılarıyla solo şeklinde gerçekleştirmişti. Ardından geçen yılın Ağustos ayının ortalarında minyatür dörtlüsü ile Sessiz Şehir adlı konser verdi. Daha önce İran'ın ve dünyanın birçok şehrinde verilen konser, Çehelsütun Kasrı ve İttihadiye Evi'nde de sanal olarak sahnelendi.