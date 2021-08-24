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24 Ağu 2021 11:43

Gazze'ye hava saldırısı kamerada

Gazze'ye hava saldırısı kamerada

Siyonis İsrail rejiminin dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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News Code 1896721
https://tr.mehrnews.com/news/1896721/

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