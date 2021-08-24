https://tr.mehrnews.com/news/1896721/ 24 Ağu 2021 11:43 News Code 1896721 Video Video 24 Ağu 2021 11:43 Gazze'ye hava saldırısı kamerada Siyonis İsrail rejiminin dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. indir 333 KB News Code 1896721 کپی شد İlgili haberler Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki Siyonist güçleri yine Gazze'yi havadan vurdu Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı Siyonist İsrail medyasından savaş suçu itirafı Ekler Siyonist İsrail Gazze Şeridi hava saldırısı İsrail Rejimi
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