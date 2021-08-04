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4 Ağu 2021 11:15

Siyonist İsrail medyasından savaş suçu itirafı

Siyonist İsrail medyasından savaş suçu itirafı

Siyonist Rejim güçlerinin mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi.

Siyonist medyasına göre, mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olay gizlendi.

Haberde, İsrail rejimi güçlerinin, 13 Mayıs'ta Beyt Hanun'da bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı belirtildi.

Saldırıda, üçü kadın, ikisi çocuk ve biri erkek olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayın rejim güçleri tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri açıklandı.

Haberde, yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.

News Code 1896194
https://tr.mehrnews.com/news/1896194/

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