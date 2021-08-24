  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Ağu 2021 11:21

Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki

Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki

İslami Direniş Hareketi (Hamas) yöneticilerinden İsmail Rıdvan, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne karşı düzenlediği son hava saldırısına tepki gösterdi.

Arap medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) yöneticilerinden İsmail Rıdvan, işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Rıdvan, "Siyonist Rejim Gazze'ye yönelik saldırganlığını sürdürüyor ancak bu kez bölgedeki bir boş araziyi hedef aldı." dedi.

İsmail Rıdvan ayrıca, "Gazze'ye karşı saldırılar onların şaşkın bir halde olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef aldı.

Saldırının ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldiği belirtildi.

News Code 1896719
https://tr.mehrnews.com/news/1896719/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler