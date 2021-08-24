Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki

Arap medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) yöneticilerinden İsmail Rıdvan, işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Rıdvan, "Siyonist Rejim Gazze'ye yönelik saldırganlığını sürdürüyor ancak bu kez bölgedeki bir boş araziyi hedef aldı." dedi.

İsmail Rıdvan ayrıca, "Gazze'ye karşı saldırılar onların şaşkın bir halde olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef aldı.

Saldırının ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldiği belirtildi.