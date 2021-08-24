Siyonist güçleri yine Gazze'yi havadan vurdu

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef aldı. Saldırının ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.

NTV'ye göre, olayların fitili dün sabah saatlerinde Gazze sınırında ateşlendi. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 52'nci yıldönümü nedeniyle İsrail'i protesto etti.



Filistinliler lastik yakarken, rejim askerleri, kalabalığın üzerine ateş açtı. Askerler gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı. Müdahalede aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli yaralandı.

Bir İsrail askeri de sınırdan açılan ateş sonucu vuruldu. Siyonist Bakan Benny Gantz, askerin vurulmasına karşılık verileceğini ileri sürdü.



Bu açıklamadan saatler sonra İsrail rejimi hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.