Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist rejim güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İşgal güçleri, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği belirtildi.

Hava saldırısının ardından Gazze'deki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.

Filistin medyasına göre vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın olduğu belirtildi.