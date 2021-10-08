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8 Eki 2021 12:32

Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı

Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.

Irak'ın resmi ajansı İNA'nın haberine göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını ve geri çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğünü belirtti.

Çekilmenin, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasında, iki tarafın birbiriyle istihbarat bilgisi, eğitim, silah ve teçhizat alışverişini sürdürmesini içeren plana göre gerçekleşmekte olduğunu ifade eden Resul, bazı ABD'li danışmanların Irak'taki kamplarda kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Resul, Irak silahlı kuvvetlerine teçhizat, savaş araçları ve silahların ulaştırılması ve uluslararası koalisyon uçaklarının farklı bölgelerde terör örgütü IŞİD'i hedef almak için kullanılması konusunda ABD ile koordinasyonda bulunduğunu aktardı.

Irak, 17 Eylül'de Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıklamıştı.

AA

News Code 1897739
https://tr.mehrnews.com/news/1897739/

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