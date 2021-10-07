ABD, skandal bir şekilde Afganistan'dan kaçtı

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, “Afganistan'daki son gelişmeler ve Amerikan birliklerinin bu ülkeden çekilmesi ABD'nin yenilgisini vaat ediyor” dedi.

Tuğgeneral Fedevi, “Batıl cephesi her zaman başarısız olur. Bu yenilgi batıl cephesinin dirençli ve Müslüman milletlerle özellikle Afganistan milleti ile karşı karşıya olduğunda kesin olacaktır” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Fedevi, “Herkes ABD’nin skandal bir şekilde başarısız olarak Afganistan'dan kaçtığı üzerine odaklanmalıdır” diye kaydetti.