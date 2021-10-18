Irak Adalet Bakanı Tahran'da

Irak Adalet Bakanı Abdul Sattar Muhammed ve beraberindeki heyet, İran Adalet Bakanı Emir Hüseyin Rahimi’nin resmi daveti üzerine bugün Tahran’a geldi.

Irak heyeti İmam Humeyni Havaalanı’nda İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Uluslararası İşbirliği Ofisi Genel Müdürü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ulusal Otoritesi Genel Müdürü tarafından karşılandı.

Irak Adalet Bakanı’nın Tahran ziyareti, İran Adalet Bakanı ve Yargı Erki’nin üst düzey yetkilileri ile bir araya gelmek ve ikili hukuki ve adli ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılmaktadır.

Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in davasının takibi Irak heyetinin Tahran ziyareti sırasında ele alınacak diğer konulardan biridir.