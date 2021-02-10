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10 Şub 2021 10:27

İran Yargı Erki Başkanı, Irak Başbakanı ile görüştü

İran Yargı Erki Başkanı, Irak Başbakanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'ta bulunan İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'ta bulunan İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, dün akşam Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesek ve uluslararası konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayetullah İbrahim Reisi, dün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti.

Reisi'nin Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasında adli işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Bağdat havalimanında yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtmişti.

News Code 1892431

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