İran'dan Şehit General Süleymani davası ile ilgili yeni açıklama

İran Yargı Erki'nin yeni sözcüsü Zabihullah Hudaiyan, bugün düzenlediği ilk basın toplantısında, Şehit General Kasım Süleymani suikastına ilişkin yargı dosyası hakkında açıklamada bulundu.

Hudaiyan, “Geçen yıl, o denemin Yargı Erki Başkanı’nın Irak’a yaptığı ziyaret sırasında İran ve Irak yargı erki arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakat zaptında her iki yargı erkinin da dava üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirtilirken soruşturma konusunda birbirleriyle işbirliği yapmaları gerektiği açıklanmıştır” dedi.

Hudaiyan, “Davada cinayette dahli olan yaklaşık 45 ABD'li yetkili aranmaktadır. Bazı Iraklıların bu kişilerle işbirliği yaptığı Irak’a bildirildi. Uluslararası ve diplomatik standartlara uygun olarak 60 gün içinde kendilerini savunmaları bu davadaki ABD’li sanıkların adresine duyuru gönderildi. Bu kişilerin adalete teslim edileceğine dair birçok delil toplandı ve Irak bu konuda gerekli işbirliğini yapmıştır” ifadelerinde bulundu.

Irak yargısı da Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.