General Süleymani suikastının azmettiricisi Siyonistlerdir

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'e ait ses kaydı ile ilgili olarak, “Bu mesele soruşturulması gereken bir konudur. Ses kaydı ülke birliğini bozmek için Viyana’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkacağı süreçte yayınlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları toplumda ihtilaf yaratmak için yalandan dolandan hikaye üretiyor. Şimdi İsrail’in, bölgedeki gericilerin ve Amerikan aşırılığının öfkelenme zamanıdır. Onlar öngördükleri yolun sekteye uğradığını görüyor."

Ruhani, eski ABD Başkanı Trump'ın Siyonistleri için uşaklık yapan tek Amerikan başkanı olduğunu anlatarak, "Diğer Amerikan başkanları Siyonistlerin dostları ve destekçileriydi, ancak hiçbiri uşaklık yapmıyordu ve Trump Siyonistlerin uşağıydı. Nükleer anlaşma konusunda Trump, Siyonistlere uşaklık yaptı. Trump'ı anlaşmadan çıkmaya kışkırtan İsrail ve Siyonistlerdir. Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'ü taşınma konusunda da Siyonistler bu cinayeti işledi ve Trump onlara uşaklık yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

General Süleymani suikastının azmettiricisi Siyonistler olduğunu kaydeden Ruhani, “Şehit Süleymani’nin katilinin Trump’ın olduğu doğru, fakat ABD’lileri tüm hayatını bölge yararına feda eden büyük bir generali şehit etmeye kışkırtan taraf Siyonistlerdir." ifadesini kullandı.

Ruhani, nükleer anlaşmanın kaderine dair, “4 yıl boyunca Siyonistler ve aşırılık yanlıları komplo kurdular ve hepsi kaybettiler. Şu anda P4 + 1 ve hatta Amerikalılar uluslararası hukuk ve İran'ın meşruiyetine boyun eğmekten başka çarelerinin olmadığını anladılar. Onların İran'a teslim olmaları gerekiyor." diye konuştu.