General Süleymani suikastı uluslararası bir cinayetti

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı.

Hamane, "Gerçek bir insan hakları savunucusu ve terör örgütü IŞİD'e ve işgale karşı çıkan General Süleymani suikastı barbarca ve yasa dışı bir eylemdi. Bu, uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden uluslararası bir cinayetti" dedi.

Hamane, "ABD yönetiminin suçu ve bu cinayetin talimatini veren kişi de dahil olmak üzere, bu cinayete karışanların kişisel sorumluluğu açıktır" ifadesini kullandı.

İranlı temsilci, "İnsan hakları mekanizmalarının ve kurumlarının bu iğrenç cinayetin hukuk üstünlüğü ve insan hakları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin ve hukuksuzluğun ve temel yaşam hakkına hakaret sembolü olmasının farkında olmaları bekleniyor" ifadelerinde bulundu.