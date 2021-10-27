Afganistan konulu toplantı bugün başlıyor

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Tahran'da başlıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi toplantının açılış konuşmasını yapacak.

Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin katılacak.

Çin ve Rusya dışişleri bakanları ise toplantıya online olarak katılacak.

Tahran toplantısı, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ve ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Toplantısı'nın ilk turu Eylül ayında çevrim içi şeklinde Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.