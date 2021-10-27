ABD Afganistan'da yol açtığı feci olayların sorumluluğunu üstlenmeli

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu bugün Tahran'ın ev sahipliğinde başladı.

Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin katıldı.

Burada konuşma yapan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ABD'nin Afganistan politikasını eleştirerek, "Afganistan'daki mevcut sorunların çoğu, dış müdahaleden kaynaklanmaktadır. ABD, bu ülkede yol açtığı feci olayların sorumluluğunu üstlenmelidir. Afanistan ve halkını güçlü duruma getirmeyen Washington yönetimi sorumsuz bir şekilde ülkeden kaçtı ve bugün tanık olduğumuz durumu yarattı." dedi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan konulu toplantının amacına dair "Afganistan ile dayanışma konusunda uluslararası topluma ve Afganistan halkına tek bir mesaj göndermeye çalışmalıyız.Tahran toplantısı Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması için güçlü bir mesaj göndermeli. Komşu ülkeler Afganistan krizini fikir birliği ile yönetmesi lazım." ifadesini kullandı.

İran’ın Afganistan'da farklı etnik grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını desteklediğini belirten Emir Abdullahiyan, "Afgan vatandaşlarının güvenliğinin yanı sıra ülkenin komşularıyla sınırlarının güvenliğinin sorumluluğunun öncelikle Afganistan’daki mevcut yönetime ait olduğunu vurgulamalıyız.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Afganistan'ı mevcut durumdan çıkarmak ve bu ülkedeki krizi çözmek için herkesin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin köklerinin Afgan halkının mücadelesine ve gösterdiği direnişe dayandığına inanıyoruz." diye konuştu.