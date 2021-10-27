Afganistan'a komşu ülkelerden ortak bildiri

Tahran'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiride, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları, bu ülkedeki siyasi, ekonomik, sosyal ve insani durumlarla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Afganistan'daki durumun temelden değiştiği kaydedilen bildiride taraflar Afganistan'ın ulusal egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne ve iç işlerine müdahale edilmemesine desteği vurguladılar.

Uluslararası hukukun kabul edilen ilkelerinin hatırlandığı biliride Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları, Afgan halkının kalıcı barış isteğine saygı duyarak, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan'ın komşu ülkeleriyle uyumlu ilişkiler kurmasını dilediler.

Tüm etnik grupların katılımıyla kapsamlı bir siyasi yapının Afganistan'ın sorunlarına tek çözüm olduğu ifade edilen bildiride Afganistan'daki sorunlardan sorumlu ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Afganistan'ın komşu ülkeleri, bu ülkede barış, istikrar ve ulusal uzlaşı sağlanması için güçlü desteğini ifade ederek, Taliban dahil tüm taraflardan Afgan halkının geleceğinin iyileştirilmesi yönündeki siyasi görüşmelere ve istişarelere devam etmesini istedi.

Bildiride, "Uluslararası ve bölgesel örgütler, özellikle Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Afganistan sorununun siyasi çözümünü ilerletmek için sorumluluklarını yerine getirmelidir." denildi.

Afganistan'da kötüleşen ekonomik durumla ilgili kaygılarını dile getiren bakanlar, uluslararası toplumu acil insani yardım sağlamaya çağırdılar.

Ortak bildiride, Afganistan'daki etnik ve dini gruplara karşı saldırılar özellikle son zamanlarda camilere yönelik yapılan terör saldırıları şiddetle kınandı.