Erdoğan’a sorulacak sorular basın toplantısından önce sızdı

Katar’a resmi ziyaret kapsamında giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soru soracak gazetecilere soruların önceden verildiği ortaya çıktı. Basın toplantısından 5 dakika kadar önce Yeniçağ gazetesinin yayınladığı sorular toplantı sırasında gazeteciler tarafından Erdoğan’a yöneltildi.

Erdoğan, soru cevap kısmında A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, kendisine verilen soruyu okuyunca “Aslı Hanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun” diye espri yaptı. Anadolu Ajansı’ndan Kaan Bozdoğan’ın sorusundan sonra ise “Sen zaten değerlendirmeyi yaptın” sözleriyle yanıt verdi.

Habere göre hangi gazetecinin hangi soruyu soracağı önceden belirlenmiş. Soruların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hazırlandığı iddia ediliyor.

Toplantıdan önce sızan sorular ve soruların verildiği gazeteciler şöyle:

Kaan Bozdoğan – Anadolu Ajansı

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile iki hafta önce Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara’da görüştünüz. Birleşik Arap Emirlikleri basını bu ziyareti, “Umut vadeden ilişkiler” şeklinde yorumladı ve ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağını belirtti. Bugün de bir Arap coğrafyasının güçlü ülkelerinden biri olan Katar’a gidiyorsunuz. Bu kapsamda, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere dair değerlendirmeniz ne olur?

Gülseli Kenarlı – DHA

Taliban Yönetimi konusunda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ortak bir açıklamaları oldu. Açıklamada Taliban’ın, eski hükümet mensupları ve güvenlik personeline zarar vermeyecekleri yönündeki vaatlerini yerine getirmesi istendi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaan Bozdoğan- AA

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiriyor. Dört gün önce de PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada sürdürülen söz konusu başarılı operasyonlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?

Aslı Bilger Kutludağ – A Haber

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelere başladı. Siz geçen asgari ücrete ilişkin, “Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyeceğiz“ demiştiniz. “Parti kulislerinden” denilerek medyaya yansıyan haberlerde asgari ücret için farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Bu konudaki son durum ve değerlendirmeniz nedir?

Mücahit Topçu- CNNTÜRK

Önceki gün yaptığınız açıklamada kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebinin de “piyasadaki aç gözlü fırsatçılar” olduğunu ifade etmiştiniz. Bazı ürünlerin marketten markete göre ciddi fiyat farklarıyla satıldığını görüyoruz. Önceki gün Siirt’te yaptığınız bir konuşmada, bu konuda “Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız” dediniz. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Kaynak: Kronos