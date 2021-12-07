  1. Türkiye
7 Ara 2021 13:42

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, kendisini resmi törenle karşılayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
 

News Code 1899043
https://tr.mehrnews.com/news/1899043/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler