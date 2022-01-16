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16 Oca 2022 09:35

Teksas'taki bir sinagogda rehine krizi

Teksas'taki bir sinagogda rehine krizi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir silahlı saldırgan sinagogdaki 4 kişiyi rehin aldı. Rehineler, 11 saat sonra düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir sinagogdaki kişilerin rehin alındığını bildirdi.

Sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, rehin alınan 4 kişi 11 saat sonra yapılan operasyonla kurtarıldı. Silahlı şüphelinin durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

Kaynak: NTV

News Code 1899860
https://tr.mehrnews.com/news/1899860/

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