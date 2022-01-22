Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen Lavrov-Blinken görüşmesinin ardından, Sputnik’e açıklamada bulunan Rus heyetinden bir kaynak, “ABD’den, sunduğumuz güvenlik garantileriyle ilgili teklife cevap aldıktan sonra onu incelemek biraz zaman alacak. Söz konusu günler değil, haftalar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin söz verdiği gibi gelecek hafta yazılı cevap sunması halinde, yeni görüşmenin şubat ayında düzenlenebileceğini söyleyen kaynak, “Ancak her halükarda şubatın ilk günlerinde olmayacak” dedi.

Daha önce Lavrov, Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri teklifine ABD’den yazılı cevap aldıktan sonra bakanlar düzeyinde yeni görüşmenin yapılabileceğini dile getirmişti.