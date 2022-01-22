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22 Oca 2022 09:36

Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir

Yeni Lavrov-Blinken görüşmesi şubat ayında düzenlenebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken arasında yeni görüşmenin şubatta gerçekleşebileceği duyuruldu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen Lavrov-Blinken görüşmesinin ardından, Sputnik’e açıklamada bulunan Rus heyetinden bir kaynak, “ABD’den, sunduğumuz güvenlik garantileriyle ilgili teklife cevap aldıktan sonra onu incelemek biraz zaman alacak. Söz konusu günler değil, haftalar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin söz verdiği gibi gelecek hafta yazılı cevap sunması halinde, yeni görüşmenin şubat ayında düzenlenebileceğini söyleyen kaynak, “Ancak her halükarda şubatın ilk günlerinde olmayacak” dedi.
Daha önce Lavrov, Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri teklifine ABD’den yazılı cevap aldıktan sonra bakanlar düzeyinde yeni görüşmenin yapılabileceğini dile getirmişti.

News Code 1899985
https://tr.mehrnews.com/news/1899985/

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