Dolar/TL'de bir yeni rekor daha

Türk medyasına göre; Bu sabah itibarıyla 16.56-16.57 seviyesinden işlem gören dolar, 20 Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Piyasaların açılmasıyla Euro kuru 17,76’yı görürken Sterlin ise 20,74 Türk Lirası’na dayandı.

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve enflasyon ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat’ın süreceğini söyleyerek, “Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 21.1 milyar TL. Bu sistemi devreye sokmasak zarar 411 milyar liraydı” dedi.

En önemli hedeflerinden birinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu ifade eden Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19.9 enflasyon tahminini paylaştı.

Bakan Nebati kısa vadede faiz artırımının da faiz indiriminin de düşünülmediğini belirtti.