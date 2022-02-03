AK Parti'nin ekonomi modeli çökmüştür

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda 48,69'a yükseldi.

Böylelikle aralıkta enflasyonda yıllık yüzde 38,06'yla gelen 19 yıllık zirve yenilenmiş oldu. 12 aylık ortalamaya göre ise artış yüzde 22,58 oldu.

Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.

Türk medyasına göre, uzmanların yılın ilk enflasyon verisiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Mahfi Eğilmez, "Son dönemde iki konu tekrar kanıtlandı: (1) Bankalar faiz yükseldiğinde değil düştüğünde kârlarını artırırlar (banka kârları 2021'de katlandı.) (2) Riskleri düşürmeden faizi düşürürseniz önce kurlar sonra da enflasyon artar" dedi.

Kerim Rota, "Enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil" Erdoğan, "Yılsonu enflasyonu yüzde 18.4" TCMB "Ocakta negatif enflasyon bekliyoruz" CB Finans ofisi Başkanı "Enflasyon Ocak'ta pik yapar" Nebati "Enflasyon Nisanda pik yapar" Nebati Kasım 2021 "Biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz" diyerek son yapılan açıklamaları paylaştı.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48.69 ile yüzde 50’ye dayandı. Dar gelirlilerin tüketim sepetinde yüzde 70’in üzerinde ağırlığı bulunan gıdada artış yüzde 55.61, konutta yüzde 48.41,ulaştırmada yüzde 68.69 oldu. Özetle yoksulların enflasyonu yüzde 50’yi aştı!" dedi.

Murat Kubilay, "1 Aylık Enflasyon: yüzde 11,10 12 Aylık Enflasyon: yüzde 48,69 19 Yıllık Enflasyon: yüzde 727 1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri: 12 TL" diyerek, "TÜFE ile ÜFE arasındaki ayrışma 2018'de başladı. Öyle ki TÜİK'e göre, üreticilerin maliyetleri artsa da bunu tüketicilere ısrarla az yansıtıyorlar. Herkesin açıklananın üstünde enflasyon hissetmesinin nedeni burada üstü örtülen kısım. ÜFE'de var, TÜFE'de yok ama herkes hissediyor" değerlendirmesi yaptı.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "Yüksek enflasyonun yaşandığı bu dönemde, ücretler her üç ayda bir enflasyona göre artırılmalı. Yeni asgari ücretin satın alma gücü geçen yılkinin altına inmiş oldu. Enflasyon çok hızlı yoksullaştırıyor. Geçen yıl asgari ücret 2.825 lira idi. Bunun yüzde 36,02’si (1.018 lira) 2021 yılı enflasyonu ile erimişti. 4.250 liralık yeni asgari ücretin 472 lirası da daha ele geçmeden gitmiş. Satın alma gücünde toplam kayıp 1.490 lira. Asgari ücrete ne kadar zam yapılmıştı? 1.425 lira" değerlendirmesi yaptı.

Evren Devrim Zelyut, "AKP ekonomi modeli bugün itibariyle çökmüştür! TÜİK hala algı yaparak TÜFE yüzde 48 diyor, 50 altında tutmayı kâr sayıyor! Ama hepimiz biliyoruz gerçek enflasyon üretici fiyatlarının 2-3 puan üstüdür! ÜFE yüzde 93 olmuştur! Gerçek enflasyon yüzde 95'dir!" dedi

İbrahim Turhan, "Enflasyon, beklentilerimle uyumlu… Yanılmadığım için üzgünüm" diyerek, "Tüketici enflasyonunu hesaplamada kullanılan sepette: Konut harcamalarının ağırlığı 1,24 (elektrik ve doğalgaz bu kalemde) Gıdanın ağırlığı 0,62 Alkollü içecek ve tütünün 0,57 Haberleşmenin 0,86 Eğitimin 0,15 puan düşmüş. En büyük artış; ulaştırma (1,31) ve lokanta-otel (1,21)" hesaplamalarını paylaştı.

