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28 Haz 2022 10:48

Hindistan, Pakistan'a ait Twitter hesaplarına erişimi engelledi

Hindistan, Pakistan'a ait Twitter hesaplarına erişimi engelledi

Hindistan’ın, Pakistan'ın yurt dışı temsilcilikleri ve bir ulusal yayın organının Twitter hesaplarına erişimi engellediği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne ait resmi Twitter hesaplarına erişimi engellediği belirtildi.

Açıklamada, bunlara ek olarak farklı hesaplara da erişimin engellendiği ve bundan "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.

Sosyal medya platformlarının geçerli uluslararası normların yanında durması gerektiği vurgulanan açıklamada, Twitter’dan Pakistan’ın hesaplarına Hindistan’da erişimin bir an önce açılması için harekete geçmesi istendi.

Hindistan merkezli haber sitesi “opindia”daki haberde, Pakistan’ın ulusal yayın organı Radio Pakistan’ın Twitter hesabına erişimin de engellendiği aktarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Cumhuriyet
 

News Code 1903155
https://tr.mehrnews.com/news/1903155/

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