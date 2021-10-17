  1. Dünya
  2. Asya
17 Eki 2021 10:19

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışma: 8 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışma: 8 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmalarda 2'si sivil 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısı da 1000'i geçti.

Keşmir Polisi'nden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesi ve Srinagar kentinde 2 sivile silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırı sonucu göçmen işçi olduğu belirtilen 2 kişi aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Son bir haftada 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

Saldırının faillerine yönelik düzenlenen operasyonda Srinagar ve Pulwama 4 direnişçinin öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, Mendhar'da devam bir başka operasyonda ise 2 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca, Cammu Keşmir'de düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısının da 1000'i aştığı belirtildi.

Kaynak: AA

News Code 1897926
https://tr.mehrnews.com/news/1897926/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler