Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışma: 8 ölü

Keşmir Polisi'nden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesi ve Srinagar kentinde 2 sivile silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırı sonucu göçmen işçi olduğu belirtilen 2 kişi aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Son bir haftada 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

Saldırının faillerine yönelik düzenlenen operasyonda Srinagar ve Pulwama 4 direnişçinin öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, Mendhar'da devam bir başka operasyonda ise 2 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca, Cammu Keşmir'de düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısının da 1000'i aştığı belirtildi.

Kaynak: AA