Cezayir: Suriye Arap Birliği’ne geri dönmeli

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Arapların yeniden birleşmesini ve Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesini talep eden tutumunu yenileyerek, Suriye’nin kurucu üyesi olduğunu belirtti.

Cezayir gazetesi Al Şuruk’un haberine göre Lamamra, Beyrut’ta Arap dışişleri bakanlarının toplantısına katıldığı sırada yaptığı açıklamada, “Cezayir, Arapların ortak iradesini birleştirmek ve toplu zorlukların üstesinden gelmek ve güçlendirmek için elinden geleni yapacaktır.” dedi.

2011’deki kriz sırasında Suriye’deki savaşa destek veren Arap ülkeleri, şu an Suriye’nin Arap Birliğine geri dönmesi için yoğun bir girişim başlatmıştır.