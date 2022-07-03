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3 Tem 2022 13:18

Cezayir: Suriye Arap Birliği’ne geri dönmeli

Cezayir: Suriye Arap Birliği’ne geri dönmeli

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye'nin eski konumuna geri dönmesini umarız." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Arapların yeniden birleşmesini ve Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesini talep eden tutumunu yenileyerek, Suriye’nin kurucu üyesi olduğunu belirtti.

Cezayir gazetesi Al Şuruk’un haberine göre Lamamra, Beyrut’ta Arap dışişleri bakanlarının toplantısına katıldığı sırada yaptığı açıklamada, “Cezayir, Arapların ortak iradesini birleştirmek ve toplu zorlukların üstesinden gelmek ve güçlendirmek için elinden geleni yapacaktır.” dedi.

2011’deki kriz sırasında Suriye’deki savaşa destek veren Arap ülkeleri, şu an Suriye’nin Arap Birliğine geri dönmesi için yoğun bir girişim başlatmıştır.

News Code 1903267
https://tr.mehrnews.com/news/1903267/

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