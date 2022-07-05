Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'e ziyaret

Cezayir bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün akşam bu ülkenin başkentine giden Suriye Dışişler Bakanı Faysal Mikdad, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra tarafından karşılndı.

Mikdad, Cezayir ziyareti kapsamında üs düzey Cezayirli yetkililer ile bir araya gelecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 60. yıl dönümü vesilesiyle farklı gruplardan binlerce mahkumu kapsayan 5 af kararnamesi çıkardı.

Son günlerde Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra Suriye ile ilgili olarak, "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye'nin eski konumuna geri dönmesini umarız." demişti.