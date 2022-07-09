Rusya, Suriye ile ilgili tasarıyı veto etti

Bab el-Hava sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde, biri Norveç ve İrlanda tarafından, diğeri ise Rusya tarafından hazırlanan iki farklı tasarı müzakere edildi.

Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Bab el-Hava sınır kapısının faaliyetinin bir yıl uzatılması öneriliyor.

BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen oylamada Rusya ‘hayır’ oyu kullanırken Çin çekimser kaldı. Konseyin diğer tüm üyeleri ‘evet’ dedi.

ABD liderliğindeki Batı ülkeleri, sınır kapısının süresinin uzatılmasını talep ediyor. Bir yıl önce kabul edilen karara göre, sınır kapısının süresinin uzatılması için Suriye toprakları üzerinden de insani yardım arzı artırılmalıydı. Rusya, bu koşulun yerine getirilmediğini son bir yılda defalarca vurgulamıştı.

Kaynak: Sputnik