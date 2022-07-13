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13 Tem 2022 09:03

Emir Abdullahiyan Roma'da ikili temaslarda bulundu

Emir Abdullahiyan Roma'da ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Roma ziyareti kapsamında Vatikan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Resmi bir ziyaret kapsamında Roma'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Vatikan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile iki saatlik bir görüşme yaptığını yazdı.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Dünyadaki mevcut krizlerin siyasi çözümü ve İslam ile Hıristiyanlığın ortak yönleri ile ilgili görüşlerimiz aynıydı. Vatikanlı yetkili Papa'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne büyük saygı duyduğunu söyledi. Ukrayna ve Yemen'de ateşkesin sağlnaması yaptırımların kaldırılması için iyi ve istikrarlı bir anlaşma konusunda aynı fikirdeyiz.

Dün İtalya-İran ticaret odasının daveti üzerine Roma’da İtalyan özel sektörü temsilcileri ile görüştüm. Onlar İranlı taraflarla işbirliği yapmak için çok ilgi gösteriyorlar. Tahran-Roma direkt uçuşunun yeniden başlaması için ortak çabamız devam ediyor."

News Code 1903458
https://tr.mehrnews.com/news/1903458/

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