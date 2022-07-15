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15 Tem 2022 15:10

Emir Abdullahiyan:

Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin kukla gösterisi bizi daha kararlı kılıyor

Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin kukla gösterisi bizi daha kararlı kılıyor

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden'in Tel Aviv ziyaretine tepki göstererek, "Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin bölgedeki kukla gösterisi kuşkusuz bizi daha kararlı kılıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'in Tel Aviv ziyaretine tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İran sürdürebilir ekonomik kalkınma ve yaptırımları kaldırma yolunda güçlü ve mantıklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Büyük İran milletinin kesin hakkından geri adım atmayacağız. İyi, güçlü ve kalıcı anlaşmaya varmak hedefimizdir. Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin bölgedeki kukla gösterisi kuşkusuz bizi daha kararlı kılıyor."

News Code 1903496
https://tr.mehrnews.com/news/1903496/

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