Emir Abdullahiyan İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran ve İtalya arasındaki 160 yıllık diplomatik ilişkileri, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlardaki ilişkilerinin giderek artması için iyi bir destek olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, “İran’da yeni hükümet karşılıklı saygı çerçevesinde ve ilişkilerde yatan kapasitelere dayanarak İtalya da dahil olmak üzere dost ülkelerle işbirliğini geliştirmeye kararlıdır” dedi.

Emir Abdullahiyan önümüzdeki Viyana görüşmelerine değinerek, tüm tarafların mevcut durumun asıl suçlusu ve sorumlusunun ABD olduğu konusunda ortak bir anlayışa ulaştığını ve bazı tarafların da ABD'nin savurganlığı karşısında sessiz kalarak kabul edilmez mevcut durumun ortaya çıkmasında rol oynadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Yeni İran hükümeti pragmatik ve sonuç odaklı bir hükümettir. Görüşlerimizi müzakere taraflarıyla paylaştık ve iyi bir anlaşmaya varmaya hazırız. Bunun için müzakere eden tarafların taahhütlerine tam olarak geri dönmeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

İran’ın Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet oluşturulmasını deteklediğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, ABD’nin gayri meşru varlığı ve feci bir şekilde Afganistan’dan çıkmasının bu ülkedeki krizi daha da kötüleştirdiğini ve insanı durumu kötü etkilediğininin yanı sıra birçok mültecinin özellikle İran’a akın etmesine neden olduğunu belirterek, “İran şu anda yaklaşık 4 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla ilgili uluslararası kurumların yerinden edilmiş bu kişilerin durumuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor” diye kaydetti.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio de, Roma’nın ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurgularken Viyana’da yapılacak müzakerelere yönelik çabaların olumlu gidişinden memnuniyetini dile getirerek, İran ve İtalya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bu sürecin olumlu sonuçlara yol açmasını temenni etti.