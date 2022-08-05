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5 Ağu 2022 13:31

Elazığ'da Muharrem merasimi

Elazığ'da Muharrem merasimi

Türkiye'nin Elazığ kentinde Muharrem ayı münasebeti ile her akaşam matem merasimi düzenleniyor.

Türkiye'nin Elazığ kentinde Muharrem ayı münasebeti ile her akaşam matem merasimi düzenleniyor.

Dün akşam da vatandaşlar camilerde bir araya gelerek Kerbela Çölü'nde şehit düşen Hz.İmam Hüseyin (s.a) ve 72 yarenini yad ettiller.

News Code 1903949
https://tr.mehrnews.com/news/1903949/

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