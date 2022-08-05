Elazığ'da Muharrem merasimi

Türkiye'nin Elazığ kentinde Muharrem ayı münasebeti ile her akaşam matem merasimi düzenleniyor.

Dün akşam da vatandaşlar camilerde bir araya gelerek Kerbela Çölü'nde şehit düşen Hz.İmam Hüseyin (s.a) ve 72 yarenini yad ettiller.