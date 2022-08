Hz. İmam Hüseyin (a.s) Çanakkale'de anıldı

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) ve Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Çanakkale Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen programla, Hazreti Hüseyin ve 72 yareni, Kerbela’da şehit edilişlerinin yıldönümünde anıldı. İstanbul’dan yaklaşık 2 bin Ehl-i Beyt dostu anma programı için şehitliğe geldi.

Program Zeynebiye Camii İmamı Ehed Talan’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı, ardından dua edildi. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ile Ehl-i Beyt dostları tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Anma programına katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz’e Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti. Özgündüz ise, kendisinde bulunan manevi bir yüzüğü Alan Başkanı Kaşdemir’e hediye etti.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz yaptığı açıklamada; “Muharremin biliyorsunuz girişindeyiz. Bugün ikinci günüdür. Bu şehitlikten, şehitler şahı İmam Hüseyin’in selamlayarak Muharrem’e girmeyi çok anlamlı bulduk. Hani milli şairimiz demişti ya ‘Bedr’in Arslanları ancak bu kadar şanlı idi’ Bedir bizim İslam alemi için önemli bir dönüm noktasıydı. 313 kişiyle musallat bir orduya karşı bir savaş verdiler ve kazandılar. Burada da bizim yiğitlerimiz, Arslanlarımız ruhları şad olsun dünyanın süper güçlerine kafa tuttular. Tabiri yerindeyse top mermisine kafa attılar. Ruhları şad olsun. Buradan emperyalizme geçit vermeyen şehitlerimizi ve onlarla beraber şehitler şahı Peygamberimizin ciğer paresi Hazreti Hüseyin’i selamlamaya geldik. Allah ülkemize bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Gerçi şehitlerimizin kanı heder olmadı. Çanakkale’yi geçilmez kıldılar. Naaşlarıyla geçilmez kıldılar. Biz onlara minnet ve şükran borçluyuz. Onlara da komutanlarına da eratlarına da cümlesine selam olsun. Minnet ve şükran borçluyuz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Allah’ın rahmeti onların üzerine olsun” dedi.

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ise, “Ben şehitler şahı Hazreti Hüseyin’in şahsında Bedir’den Kerbela’ya, Kerbela’dan Çanakkale’ye, Çanakkale’den günümüze, günümüzden Karabağ’da olan şehitleri saygı ve minnetle anıyorum. Değerli liderimiz de ifade etti. Muharrem’in bugün ikinci günü. Her yıl Muharrem ayının programları İstanbul’da Zeynebiye Camisinde icra ediliyor. Bu sene istedik ki şehitler diyarı Çanakkale’de Hazreti Hüseyin’i analım. Programı böyle başlatalım. Çünkü Hazreti Hüseyin Kerbela’da bir destan yazdı. Hazreti Hüseyin solmuş İslam’ın yeniden yeşermesini sağlardı. Gerçek anlamda Hazreti Peygamberin getirdiği İslam’ı yeniden dizayn etti, yeşertti. Oradan günümüze geçmek gerekirse bu topraklar için şehit olanlarda bu yurdu bize yeniden bahşettiler. Onun için bugün buradayız. Bu yurt için bu vatan için uğruna şehit olan evlatlarımızı minnetle yad ediyoruz. Ümit ediyorum bu yolu doğru takip etmek lazım. Bu çizgiyi doğru takip etmek lazım ve bundan sonra bu vatanı diğer güçler tarafından Allah korusun işgaline doğru herkesin şeffaf, net, açık, dikkatli olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Anma programı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Tabyasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarından Neşe Demir'in okuduğu mersiyeler ile devam etti.

