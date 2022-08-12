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12 Ağu 2022 10:06

Masa tenisi takım mücadelesini İran kazandı

Masa tenisi takım mücadelesini İran kazandı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Masa tenisinde takım müsabakalarında İran kadınlar ve erkeklerde altın madalya kazandı.

Nima Alemiyan, Noşad Alemiyan ve Seyyid Emir Hüseyin Hodayi’den oluşan İran masa tenisi takımı, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluğu elde etti. Oyunların ikincisi Abdulaziz Bu Shulaybi Ali Alkhadraw, Khalid Alshareif, Turki Almutairi’den oluşan Suudi Arabistan oldu.

Erkekler masa tenis takım mücadelesinde Abdullah Talha Yigenler, İbrahim Gündüz, Tugay Yılmaz’dan oluşan Türkiye ile A.Ali Mohammed Alyafee, Abdulhakim Mohammed Gubran, Magd Ahmed Ali Aldhubhani’den oluşan Yemen masa tenisi takımı bronz madalya kazandı.

Masa tenisinde takım müsabakalarında da İran kadınlarda altın madalya sahibi oldu.

Masa tenisi erkekler ve kadınlar takım mücadelesini İran kazandı

News Code 1904077
https://tr.mehrnews.com/news/1904077/

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