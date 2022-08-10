İranlı Milli Tekvandocular Konya'da 2 altın madalya kazandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlelen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden İran Milli Tekvando Takımı 2 altın 2 bronz madalya kazandı.

Dün itibariyle başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.