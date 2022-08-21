ABD Bitcoin krizi ile karşı karşıya

Kripto para borsası, son birkaç aydır oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bir ara 70.000 doları geçip geçemeyeceği tartışılan Bitcoin’in önlenemez bir düşüş trendine girmesiyle birlikte 17 bin doların bile altına gerilemesi sektörde deprem etkisi yaratırken, özellikle son birkaç haftadır rüzgar tersine dönmüş gibi görünüyor. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftayı 24 bin dolar seviyesinin üzerinde kapatarak geçiren Bitcoin ümit tazelese de, yine de bu durum geçmiş ayların zararını örtmekten çok uzak.

Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli 3 Bitcoin madenci şirketi Core Scientific, Riot Blockchain ve Marathon Digital Holdings toplam tutarı 1,5 milyar doları bulan zarar açıkladılar. Bu zararın en büyük sebebi ise tabii ki çok uzun bir süredir düşüş trendinde olan Bitcoin’in maliyetleri çıkaramaması.

Açıklanan verilere bakıldığı zaman üç şirketin Haziran ayından bu yana 14.600 adet Bitcoin satmalarına rağmen, yalnızca 3.900 adet BTC üretebilmeleri de krizin açık bir göstergesi olarak kabul edildi.

Paylaşılan resmi rakamlara göre bu üç şirket arasında en çok zarar eden 862 milyon dolar ile Core Scientific olurken, bu ismi 366 milyon dolarla Riot Blockchain ve 192 milyon dolarla da Marathon Digital Holdings izledi.

Kaynak: Tele1